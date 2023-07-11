Из Челябинской области волгоградцам завезли смертельно опасную инфекцию

В регуправлении Роспотребнадзора пубикуют данные по результатам еженедельного мониторинга нападений клещей в Волгоградской области и последующего развития инфекций, которые передаются через укусы.

Как отмечают в ведомстве, в волгоградские учреждения по поводу укусов клещей в этом году уже обратилось 1943 человека. 192 человека – только за минувшую неделю.

Специалисты заявили о природных очагах инфекцийи. Их переносчиками являются клещи. Речь идет о крымской геморрагической лихорадке, иксодовом клещевом боррелиозе и туляремии. На сегодня в области диагностировали семь человек с иксодовым клещевым боррелиозом в областном центре, Камышинском, Суровикинском районах. Также зарегистрирован один завозной случай из Челябинской области смертелно опасного клещевого вирусного энцефалита.