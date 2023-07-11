Кардиолог Погосова призвала граждан РФ сократить потребление соли, сладкого и жирной пищи

Врач-кардиолог, профессор, Нана Погосова рассказала, как можно убрать опасные наслоения на сосудах. По словам заместителя генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, липидные наслоения в любой момент могут привести к закупорке.

Ситуацию усугубляет наличие большого количества соли, сахара, соли, жирной пищи в рационе. Также опасно оливковое масло, чрезмерное употребление которого приводит к ожирению из-за его высокой калорийности. Впрочем, любое растительное масло содержит огромное количество калорий.

А снизить уровень холестерина поможет строгая антихолестериновая диета. Также врач отмечает, что если у человека есть заболевания сосудов, очистить их помогут лекарственные препараты по назначению врача.