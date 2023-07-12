JAMA Network Open: Ученые Ирландии нашли эффективный способ борьбы со стрессом и депрессией

Ученые из Исследовательского центра физической активности для здоровья при Университете Лимерика (Ирландия) провели изучение, в ходе которого выяснили, что физические упражнения помогают в борьбе с хроническим стрессом и депрессией.

Исследование длилось 10 лет. Добровольцами стали 4000 пациентов после 50 лет с диагнозом депрессия. Участники проводили физические упражнения 2 часа в день. Чем выше была физическая нагрузка, тем больше положительных результатов они достигли. У людей, занимающихся спортом 20 минут в день 5 дней в неделю, на 16 процентов меньше было симптомов депрессии по сравнению с испытуемыми, которые не занимались физической активностью. Это открытие в очередной раз подтвердило важность тренировок для психического здоровья.



