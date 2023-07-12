JAMA Network Open: Ученые Ирландии нашли эффективный способ борьбы со стрессом и депрессией

Кардиолог Грант Шехян рассказал, что любую крупу можно превратить в бесполезную или вредную. По словам кандидата медицинских наук, опасная для людей
Пицца и другие блюда навынос содержат канцерогены, вызывающие рак, утверждает функциональный диагност Дженн Симмонс, который является автором книги о
Врач-диетолог из РФ Тиви Марутхаппу перечислила продукты, которые нужно употреблять для молодости и сияния кожи. По ее словам, нужно отдать
Издание «РИА Новости» раскрыло принцип работы механизма внутреннего омоложения. Как оказалось, зависит он преимущественно от силы мышц человека. Во
Многие диеты для похудения не только малоэффективные, но и вредят организму. Об этом утверждает врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина. По словам
Врач-онколог из Клинической больницы Медси предупреждает водителей о рисках онкозаболеваний, связанных с вдыханием выхлопных газов при открытом окне.