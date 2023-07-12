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Мужья довольны: названы три продукта, заметно повышающие либидо у женщин

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Мужья довольны: названы три продукта, заметно повышающие либидо у женщин
Здоровье
Фото из открытых источников

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала о продуктах питания, которые помогут женщинам усилить свое сексуальное желание. 

Средиземноморская диета, которая богата овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, поможет в решении проблем, поскольку такое питание способствует улучшению обмена веществ, снижает вес и улучшает сексуальную жизнь. Специалист выделила горький шоколад и гранаты как продукты, способные усилить влечение у женщин. Гранаты содержат много антиоксидантов,  а горький шоколад является известным афродизиаком.

К тому же, врач рекомендует включать в рацион ваниль и острый перец. Острый перец в своем составе содержит капсаицин, улучшающий кровообращение в органах малого таза. Что касается ванили, то она положительно влияет на гипоталамус, которые отвечает за сексуальность человека.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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