Мужья довольны: названы три продукта, заметно повышающие либидо у женщин

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала о продуктах питания, которые помогут женщинам усилить свое сексуальное желание.

Средиземноморская диета, которая богата овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, поможет в решении проблем, поскольку такое питание способствует улучшению обмена веществ, снижает вес и улучшает сексуальную жизнь. Специалист выделила горький шоколад и гранаты как продукты, способные усилить влечение у женщин. Гранаты содержат много антиоксидантов, а горький шоколад является известным афродизиаком.

К тому же, врач рекомендует включать в рацион ваниль и острый перец. Острый перец в своем составе содержит капсаицин, улучшающий кровообращение в органах малого таза. Что касается ванили, то она положительно влияет на гипоталамус, которые отвечает за сексуальность человека.



