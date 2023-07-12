Мужья довольны: названы три продукта, заметно повышающие либидо у женщин

Кардиолог Грант Шехян рассказал, что любую крупу можно превратить в бесполезную или вредную. По словам кандидата медицинских наук, опасная для людей
Пицца и другие блюда навынос содержат канцерогены, вызывающие рак, утверждает функциональный диагност Дженн Симмонс, который является автором книги о
Врач-диетолог из РФ Тиви Марутхаппу перечислила продукты, которые нужно употреблять для молодости и сияния кожи. По ее словам, нужно отдать
Алла Пугачева вместе с семьей живет в Израиле. Но Примадонна давно неравнодушна к Латвии. Каждое лето артистка проводит в Юрмале. Звездная семья
Многие диеты для похудения не только малоэффективные, но и вредят организму. Об этом утверждает врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина. По словам
В американских больницах вместо врачей стали внедрять ИИ-чат-бот от корпорации Google. Он получил название Med-PaLM 2 и активно тестируется в