Нутрицолог Ноев перечислила продукты, от которых нужно воздержаться летом

Нутрициолог Александра Ноев посоветовала летом отказаться от некоторых продуктов. Рацион питания должен поддерживать состояние организма и хорошее самочувствие. Пища на летний период должна быть питательной и легкой, а все напитки – натуральными. Это связано с тем, что нагрузка летом растет, а тяжелая еда оказывает дополнительное давление на поджелудочную.

В жаркую погоду эксперт рекомендует избегать красного мяса. Лучше его заменить на рыбу или морепродукты. Кроме того, она советует снизить количество соли в рационе, которая задерживает лишнюю жидкость, оказывая давление на сердце и сосуды.

То же самое касается сахара, сладких газированных напитков, кофе и алкоголя. Нужно отдать предпочтение натуральным зеленому чаю или любому другому травяному напитку, несладким морсам, воде. Желательно воздержаться от копченостей, фастфуда, снеков.