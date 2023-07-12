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Нутрицолог Ноев перечислила продукты, от которых нужно воздержаться летом

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Нутрицолог Ноев перечислила продукты, от которых нужно воздержаться летом
Здоровье
Фото из открытых источников

Нутрициолог Александра Ноев посоветовала летом отказаться от некоторых продуктов. Рацион питания должен поддерживать состояние организма и хорошее самочувствие. Пища на летний период должна быть питательной и легкой, а все напитки – натуральными. Это связано с тем, что нагрузка летом растет, а тяжелая еда оказывает дополнительное давление на поджелудочную.

В жаркую погоду эксперт рекомендует избегать красного мяса. Лучше его заменить на рыбу или морепродукты. Кроме того, она советует снизить количество соли в рационе, которая задерживает лишнюю жидкость, оказывая давление на сердце и сосуды.

То же самое касается сахара, сладких газированных напитков, кофе и алкоголя. Нужно отдать предпочтение натуральным зеленому чаю  или любому другому травяному напитку, несладким морсам, воде. Желательно воздержаться от копченостей, фастфуда, снеков.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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