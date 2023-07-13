«Известия»: кому не помогут похудеть ни диета, ни спорт

По статистике, только 10% людей поддерживают достигнутый вес после похудения. Однако большинство возвращается к прежним пищевым привычкам и набирает лишние килограммы.

По сведениям эндокринного хирурга Дмитрия Алаева, к 2030 году от ожирения будет страдать 20% населения в мире. Изменение рациона может предотвратить набор вес. Действительно, на 70% коррекция веса зависит от вашего рациона питания.

Однако в народе есть такое понятие как «широкая кость» и оно имеет под собой основание. При таком строении масса тела может быть больше на 2-5 кг. Поэтому врачи не рекомендуют рослым или крупным женщинам и мужчинами пытаться худеть до модельных размеров, поскольку из этого все равно ничего не получится.