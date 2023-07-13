Психотерапевт Михаил Гинзбург заявил о связи всех болезней со стрессом

Психотерапевт, д.м.н. Михаил Гинзбург призвал всех стараться мыслить позитивно. По мнению специалиста, все болезни имеют психотерапевтический или психосоматический компонент, поскольку в них участвует нервная система.

Как объяснил врач, если человек мыслит в негативном ключе, у него плохое настроение, иногда депрессивное, а поведение — неэффективное. Нервная система работает в обратную сторону: если что-либо у человека не получается, то у него портится настроение.

«Эмоции — это среда, в которой существует мозг. Если эмоции хорошие, мозг, как часы работает, регулирует весь организм. Если эмоции плохие, тело защищается, выбрасывает адреналин и кортизол. Это провоцирует повышение уровня сахара в крови», — отмечает психотерапевт.

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Уточняется, что нарушается пищевое поведение, повышаются риски развития атеросклероза, сахарного диабета, артериальной гипертонии, рак. Могут случиться инсульты и инфаркты. Негативно настроенные люди также чаще болеют простудными заболеваниями, любые болезни у них протекают в более тяжелой форме.