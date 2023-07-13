RG.RU: Врачи из РФ назвали самые частые ошибки пищевого поведения

Большинство людей заедают стресс. Более того, во время похудения человек прибегает к жестким диетам, но после этого срывается и переедает. Причиной перееданий у 67% жителей Москвы является генетическая предрасположенность, пишет RG.RU.

У 65% испытуемых дефицит железа, белка, витамина D. Пока не будут восполнены дефициты и восстановлен углеводный обмен (нормальный уровень глюкозы ночью и хорошая реакция на еду днем), вес не снизится даже при "правильной" диете, утверждают эксперты.

Также специалисты главной причиной расстройств пищевого поведения считают «награду едой» в детском и подростковом возрасте. После этого взрослый человек сам себя хвалит за хорошую работу при помощи вкусной, но не очень полезной еды.

Для борьбы с перееданием нужно разнообразить режим дня: заняться спортом или любимым делом. Также стоит держать под рукой «здоровые перекусы.