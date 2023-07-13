Врач Чернышова рассказала, сколько сахара можно есть в день без последствий для здоровья

Здоровому человеку можно употреблять в день не более 25 граммов сахара. Об этом говорит врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Здоровый человек может употреблять сахар. Это быстрый источник энергии. Поэтому при переутомлении, интенсивной физической и умственной работе самое эффективное решение – съесть немного сладкого. Однако увлекаться этим продуктом не нужно", – заявила специалист.