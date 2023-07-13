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Врач-эндокринолог Жиляев: Эти три специи защитят организм человека от рака и артрита

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Врач-эндокринолог Жиляев: Эти три специи защитят организм человека от рака и артрита
Здоровье
Фото из открытых источников

В рационе обязательно должны быть такие специи, как имбирь, куркума, черный перец. Об этом говорит врач-эндокринолог Виктор Жиляев. Куркума известна отличным противовоспалительным действием. Ее употребление помогает в профилактике артрита и рака. Куркумин, который содержится в ее составе, помогает снизить риск болезни Альцгеймера и защищает организм от окислительного стресса. В день достаточно  употреблять 2,4-2,8 миллиграмма куркумы на 1 кг веса.

Жиляев отметил, что имбирь помогает наладить работу ЖКТ. При его помощи можно избавиться от вздутия и тошноты. Здоровому человеку ежедневно достаточно 2-4 грамма имбиря.

Еще одна полезная специя - черный перец, который является прекрасным антиоксидантом. Он поможет восстановиться и усвоить многие полезные вещества. При этом не нужно превышать дозу 1/8 чайной ложки в день для исключения изжоги.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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