Близорукость, дальнозоркость и слепота связаны с деменцией у пожилых людей

Ученые Мичиганского университета (. University of Michigan) выяснили, что ухудшение зрения у пожилых людей старше 71 года связана с развитием деменции.

Эксперты провели анализ данных 3000 участников старше 71 года из программы по исследованию старения NHATS. Изучалось зрение добровольцев на разные дистанции. Также исследователи проверяли способность испытуемых различать объекты. Тесты проводили при помощи планшетов. Ученые завили, что такая оценка зрения не уступает осмотру врача-офтальмолога.

В итоге участники с потерей зрения чаще остальных страдали деменцией по сравнению с добровольцами, у которых зрительные функции нормальные. Так, 12,3% участников имели признаки слабоумия.

Среди людей с близорукостью, у 19,5% были симптомы деменции, а у пациентов с дальнозоркостью этот показатель составил 21,5%. У людей с раными формами нарушений зрения деменция диагностирована у 32,9%.