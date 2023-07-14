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Гибридная защита печени: всего-навсего один продукт оздоровит орган даже после 53 лет

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Гибридная защита печени: всего-навсего один продукт оздоровит орган даже после 53 лет
Здоровье
Фото из открытых источников

Молочный чертополох славится своими прекрасными лечебными свойствами благодаря большому количеству полезных веществ, имеющих положительный эффект на человека. Но главное его достоинство заключается способности защищать клетки печени.

Печень подвергается негативным воздействиям из-за неправильного питания, употребления алкогольных напитков, злоупотреблением лекарственных средств, химикатов и других не менее вредных веществ.

Молочный чертополох помогает защитить печень от этих вредных воздействий. Он ускоряет процесс восстановления поврежденных клеток, улучшает функционирование органа. Также растение из Западной Европы снижает уровень холестерина в крови и оказывает противовоспалительное действие, что благоприятно сказывается на состоянии органа. Поможет чертополох оздоровить организм даже пожилым людям после 50-53 лет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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