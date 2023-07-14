Пять утренних привычек способствуют быстрому сбросу веса

Избавиться от лишнего веса помогут пять утренних привычек. Об этом говорит фитнес-блогер Руслан Гой.

Прежде всего, он посоветовал спать не менее семь часов. Тогда не будут активизированы гормоны, стимулирующие аппетит. После пробуждения надо выпить один или два стакана теплой воды. Можно добавить в воду яблочный уксус либо лимонный сок.

Натощак также желательно сделать кардио тренировку. В этом случае в качестве источника энергии организм будет использовать собственный жир.

В утренний рацион специалист советует включить 20 граммов белка, что надолго обеспечит чувство насыщения. Примером являются яйца с цельнозерновым хлебом, индюшачьим филе или и куриными сосисками. Можно выпить смузи из греческого йогурта, ягод, арахисового масла. Обязательно следует исключить утром сахар.