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Психолог РФ Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей

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Психолог РФ Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей
Здоровье
Фото из открытых источников

Чем безмятежнее люди относятся к потерянному времени и возможностям, тем спокойнее становятся и начинают больше успевать. Об этом рассказал психолог и кандидат наук Михаил Хорс.

«Люди не потому грустят, что оказываются в сложных жизненных ситуациях, а потому, что уверены, что жизненные ситуации плохие. Советую с себя снять корону Бога и не судить строго о ситуации, в которые попадаем. Требовать от себя все всегда успевать -  инфантилизм. Люди не всегда понимают, что успеть все просто невозможно», - сказал эксперт.

По его словам, потеря возможностей нежелательна для человека. Другое дело, что «плохо» и «нежелательно» - не одно и то же. Когда человек это поймет, ему живется спокойнее. Однако когда он пытается все успеть, что запланировал, противоречит реальности, в рамках успеть все невозможно.

Хорс подытожил, что с поставленными задачами мешает справляться усталость и выгорание. Нужно избавиться от первопричины и разумно распределять время между работой и отдыхом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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