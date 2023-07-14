Российские учёные нашли способ вылечить метастатический рак при помощи морского ежа

Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава РФ разработали новый подход к лечению метастатического рака, который представляет собой очень важное открытие.

Традиционная терапия воздействует не только на раковые клетки, а и на здоровые, однако эксперты создали уникальную систему по доставке препаратов с использованием материала Mesocentrotus nudus, полученного из скелета морского ежа.

Дело в том, что созданная частица-носитель взаимодействует с лекарственным средством, доставляя его к пораженным органам. Это делает химиотерапию не только более эффективной, но и менее токсичной, так как препарат достигают цели без негативного воздействия на иные здоровые клетки.

Благодаря модификациям силикатом натрия, новый материал более стабильный и быстро не растворяется, что контролируемо высвобождает лекарство во время контакта с онкологическими клетками. Данное открытие нацелено на предотвращение рецидива опухоли после ее удаления, что является немаловажным достижением в борьбе со всеми видами рака.