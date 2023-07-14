Терапевт Никитина: ежедневное употребление огурцов улучшает пищеварение и поможет похудеть

Поскольку огурцы содержат большое количество воды, они являются прекрасным источником жидкости, говорит терапевт Светлана Никитина.

Наиболее ценным питательным веществом в составе является калий, помогающий снижать артериальное давление и выводить из организма чрезмерное количество натрия.

Огурцы обладают детоксикационным эффектом, улучшают состояние волос, кожи. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот продукт улучшает пищеварение и предотвращает запоры.

Помимо того, антибактериальные свойства огурцов помогают избавиться от неприятного запаха изо рта. Достаточно всего лишь подержать ломтик во рту не менее 30 секунд и все бактерии, вызывающие неприятный запах, дезактивируются.