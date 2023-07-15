Гастроэнтеролог Вялов: на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда

По статистике, только 10% людей поддерживают достигнутый вес после похудения. Однако большинство возвращается к прежним пищевым привычкам и набирает
Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, какие продукты помогают подавить чувство голода. В частности, фрукты, содержащие много клетчатки,
Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Тихоокеанского государственного медицинского университета
Здоровому человеку можно употреблять в день не более 25 граммов сахара. Об этом говорит врач-терапевт Надежда Чернышова. "Здоровый человек может
В рационе обязательно должны быть такие специи, как имбирь, куркума, черный перец. Об этом говорит врач-эндокринолог Виктор Жиляев. Куркума известна
Алла Пугачева вместе с семьей живет в Израиле. Но Примадонна давно неравнодушна к Латвии. Каждое лето артистка проводит в Юрмале. Звездная семья