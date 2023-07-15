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Гастроэнтеролог Вялов: на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда

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Гастроэнтеролог Вялов: на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда
Здоровье
Фото из открытых источников

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда. Они могут быть приготовлены по принципам правильного питания из свежих фермерских продуктов, но это не гарантирует, что такое блюдо пойдет на пользу желудку, на который приходятся первые удары.

Острое и специи раздражают слизистую желудка, способны менять ее состояние и влиять на выработку кислоты. Поэтому в странах, где едят такую еду (Индия, Мексика, страны Юго-Восточной Азии) высокая статистика заболеваний ЖКТ.

Кислая, очень горячая и холодная еда меняет сокращение в желудке и его снабжение кровью. Это вредит здоровью органа.

Очень жирная и обжаренная в масле еда, копченая пища содержат канцерогены. Они способны повышать риск возникновения рака. Кроме того, при таком питании усиливаются воспалительные процессы во всем организме.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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