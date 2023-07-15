Онколог Карасев объяснил, чем грозят кисты, миомы и другие образования

Онколог Иван Карасёв предупреждает пациентов с доброкачественными образованиями, что это не просто безобидные опухоли. Люди с миомой либо кистой обязаны регулярно обследоваться, поскольку риск возникновения рака у них намного выше. Это значит, что в организме нарушен контроль дифференцировки клеток.

Разница в разновидностях опухолей есть, но любое образование требует внимания и обследования. К примеру, только 5% злокачественных опухолей кишечника не связаны с образованием полипов. Сперва появляются доброкачественные образования, они растут и могут переродиться в рак. На это уходит несколько лет, в среднем - восемь лет.

Доброкачественные опухоли (невусы, фибромы, кисты, липомы, аденомы) говорят о повышенном риске развития раковых клеток. Нужно регулярно обследоваться, чтобы диагностировать онкозаболевание на ранней стадии и справиться с болезнью.