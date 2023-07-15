Онколог РФ Вахабова предупреждает о риске развития рака из-за фанатичной уборки

Бытовая химия может стать одной из главных причин развития рака, предупреждает врач-онколог Юлия Вахабова. Она отметила, что фанатичная уборка с применением бытовой химии вредит здоровью человека.

По словам эксперта, нужно всегда внимательно изучать состав средств, поскольку в них могут могут быть канцерогены. Так, в бытовой химии не должно быть бензола, асбеста, мышьяка, бериллия, кадмия.

«Если не хотите изучать эти списки, но опасаетесь за здоровье, отдавайте предпочтения средствам из натуральных компонентов. Сейчас их есть огромное количество», — заявила Вахабова.

Врач добавила, что риск развития рака возрастает при регулярном, длительном воздействии химических средств на человека. Поэтому если нельзя обойтись без едкой бытовой химии, нужно обязательно защищать глаза и руки, работая с ней.