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Ученые нашли фактор, который снижает риск рака простаты

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Ученые нашли фактор, который снижает риск рака простаты
Здоровье
Фото из открытых источников

Исследование, проведенное сотрудниками Шведской школы спорта и наук о здоровье, подтверждает связь между физической подготовкой и риском развития онкологии у мужчины.

Выяснилось, что повышение выносливости у мужчины предотвращает количество выявленных случаев рака и смертей от этого онкологического заболевания. Как предполагается, это связано с уменьшением воспаления и нарушения чувствительности к инсулину.

Результаты показали, что высокие уровни кардиореспираторной выносливости (способности дыхательной и сердечно-сосудистой систем обеспечивать организм кислородом при физической активности) связан с уменьшением риска заболевания раком толстой кишки, а также снижением риска смерти от рака легких и простаты. Поэтому ученые подчеркивают, что важно поддерживать хорошую форму и и регулярно заниматься посильной физической деятельностью.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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