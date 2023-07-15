Yle: птичий грипп H5N1 распространился по всей территории Финляндии

Финское новостное издание Yle сообщило со ссылкой на ведомство продовольственной безопасности о том, что птичий грипп H5N1 распространился по всей стране.

По данным профессора Туйи Гадда, на этой неделе птичий грипп был зафиксирован на пяти зверофермах в разных регионах. В ведомстве сообщило о массовой гибели птиц.

Вирус может передаваться не только домашним животным, но и людям. Для защиты от опасного вируса жителей Финляндии просят применять одноразовые маски и перчатки.