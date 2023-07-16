«74.RU»: врачи назвали овощи, в которых больше вреда, чем пользы

По статистике, только 10% людей поддерживают достигнутый вес после похудения. Однако большинство возвращается к прежним пищевым привычкам и набирает
Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда. Они могут быть приготовлены по принципам
Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Тихоокеанского государственного медицинского университета
Избавиться от лишнего веса помогут пять утренних привычек. Об этом говорит фитнес-блогер Руслан Гой. Прежде всего, он посоветовал спать не менее семь
Чем безмятежнее люди относятся к потерянному времени и возможностям, тем спокойнее становятся и начинают больше успевать. Об этом рассказал психолог
Психотерапевт, д.м.н. Михаил Гинзбург призвал всех стараться мыслить позитивно. По мнению специалиста, все болезни имеют психотерапевтический или