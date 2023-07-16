«74.RU»: врачи назвали овощи, в которых больше вреда, чем пользы

С некоторыми овощами нужно быть осторожными и соблюдать меру. О том, какие овощи приносят больше вреда, чем пользы, пишет 74.ru.

По словам диетологов, в день человеку нужно съедать не более 3-4 ст. ложки зелёного горошка, иначе можно заработать газообразование, или жировую дистрофию печени.

Не нужно злоупотреблять помидорами, главная ценность которых в содержании ликопина. Многое зависит от того, в каких условиях были выращены овощи. Если речь идет о теплице с удобрениями, то существуют риски получить много нитратов или других не менее вредных веществ.

В список вредных овощей также попали также свекла, картофель, капуста, баклажаны. Но совсем отказываться от их употребления не надо. В некоторых случаях достаточно консультации с врачом.