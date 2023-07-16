Эффективно предотвращают старческую деменцию шахматы и кроссворды

По сравнению с рисованием или вязанием, шахматы и кроссворды более эффективно предотвращают развитие деменции. В этом уверены сотрудники Университета Монаша, пишет научный журнал JAMA Network Open.

Издание сообщает, что специалисты провели анализ данных более 10 тысяч жителей Австралии старше 70 лет. Вероятность деменции у добровольцев снижалась на 9-11% при посещении образовательных занятий, во время ведения дневника, использования ПК, играх в шахматы и разгадывании кроссвордов.

На 7% снижался риск слабоумия при чтении книг, прослушивании музыки, или других творческих хобби (рукоделие, деревообработка, вязание и рисование). Со снижением вероятности недуга не были связаны походы в музей, кинотеатр и ресторан.

Добавим, что полученные результаты помогут врачам в будущем эффективно предотвращать прогрессирование деградации когнитивной функции.