Нутрициолог Строков рассказал про лучшие перекусы для похудения

Нутрициолог Игорь Строков назвал идеальные варианты для перекуса, которые помогут сбросить лишний вес. Главным фактором является выбор правильных закусок, обеспечивающих баланс клетчатки и белка для должного уровня энергии в течение дня.

Одним из примером перекуса является нежирный творог с авокадо. Белок в твороге надолго поддерживает ощущение сытости, а авокадо, которое является источником правильных жиров, благотворно влияет на сосуды и сердце.

Еще один отличный вариант - йогурт с овсяными хлопьями, чиа и ягодами. Кроме идеального баланса белка, антиоксидантов и клетчатки, служит прекрасным выбором для похудения за счет нормализации пищеварения и длительного ощущения сытости.

Для любителей пикантных закусок нутрициолог порекомендовал вареные яйца с цедрой лимона и крудитом из красного перца.