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Нутрициолог Строков рассказал про лучшие перекусы для похудения

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Нутрициолог Строков рассказал про лучшие перекусы для похудения
Здоровье
Фото из открытых источников

Нутрициолог Игорь Строков назвал идеальные варианты для перекуса, которые помогут сбросить лишний вес. Главным фактором является выбор правильных закусок, обеспечивающих баланс клетчатки и белка для должного уровня энергии в течение дня.

Одним из примером перекуса является нежирный творог с авокадо. Белок в твороге надолго поддерживает ощущение сытости, а авокадо, которое является источником правильных жиров, благотворно влияет на сосуды и сердце.

Еще один отличный вариант - йогурт с овсяными хлопьями, чиа и ягодами. Кроме идеального баланса белка, антиоксидантов и клетчатки, служит прекрасным выбором для похудения за счет нормализации пищеварения и длительного ощущения сытости.

Для любителей пикантных закусок нутрициолог порекомендовал вареные яйца с цедрой лимона и крудитом из красного перца.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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