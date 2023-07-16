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Онколог Воробьев предупредил россиян о неочевидных признаках рака крови

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Онколог Воробьев предупредил россиян о неочевидных признаках рака крови
Здоровье
Фото из открытых источников

Один из основных симптомов, который не связывают с раком крови, является потеря веса без видимых причин. Об этом говорит онколог Андрей Воробьев.

Как отметил специалист, злокачественные клетки влияют на обмен веществ, количество мышечной массы, жира. Кровотечения и синяки, которые внезапно появились, должны человека насторожить. Речь идет о кровотечениях из носа, десен, обильной менструации, крови в моче и стуле. Иногда появляются красные кровяные пятна под кожей, чаще всего на ногах.

К тому же, из-за аномального образования лейкоцитов могут беспокоить шишки и отеки на шее, в подмышках либо паховой области. Анемия может появляться даже тогда, когда человек отдыхает. При ночном потении также нужно обратиться к врачу. Оно может указывать на развивающуюся лейкемию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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