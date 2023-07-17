Microbiology: Смесь меда и уксуса обладает сильным антибактериальным действием

Исследование сотрудников Университета Уорика доказало эффективность пременения одного древнего лекарства, которое состоит из меда и уксуса (так называемый оксимел), пищшет Microbiology.

Ученые в рамках эксперимента изучили две комбинации меда манука. Один из них содержал натуральный уксус, а второй - уксусную кислоту. Эксперты провели анализ для выявления антимикробных свойств смеси. Они хотели проверить, обладает ли уксус мощным антибактериальным воздействием по сравнению с уксусной кислотой.

Выяснилось, что добавление меда в уксус полезно при бактериальных инфекциях. Особенно действует сочетание меда с натуральным уксусом.

В будущем специалисты планируют использовать смесь для лечения ран. Самыми сильными антимикробными способностями при этом обладает гранатовый уксус.