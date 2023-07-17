Microbiology: Смесь меда и уксуса обладает сильным антибактериальным действием

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что на здоровье желудка негативно влияют острые и кислые блюда. Они могут быть приготовлены по принципам
Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Тихоокеанского государственного медицинского университета
Избавиться от лишнего веса помогут пять утренних привычек. Об этом говорит фитнес-блогер Руслан Гой. Прежде всего, он посоветовал спать не менее семь
Чем безмятежнее люди относятся к потерянному времени и возможностям, тем спокойнее становятся и начинают больше успевать. Об этом рассказал психолог
Финское новостное издание Yle сообщило со ссылкой на ведомство продовольственной безопасности о том, что птичий грипп H5N1 распространился по всей
Ученые Мичиганского университета (. University of Michigan) выяснили, что ухудшение зрения у пожилых людей старше 71 года связана с развитием