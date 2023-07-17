Исследователи Массачусетской больницы определили, как можно лечить мерцательную аритмию. Для этого достаточно воздействовать на иммунные клетки сердца.

Исследователи провели анализ здоровых пациентов и больных аритмией. Выяснилось, что размножение иммунных клеток при аритмии происходит гораздо быстрее, чем у других клеток.

Ученые выявили клетки, провоцирующие недуг — макрофаги. По словам экспертов, они становятся препятствием для электропроводимости между здоровыми клетками, поэтому возникает аритмия. Также оказалось, что в нездоровых клетках SPP1 проявляет избыточную активность. Он вырабатывает специальный белок, при снижении которого улучшается работа сердца. Это четко продемонстрировали эксперименты на грызунах.

Потенциально новые лекарства от аритмии будут работать с макрофагами и вырабатываемым ими белком.