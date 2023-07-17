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Певица Ковальчук призналась, что каждый день плачет из-за подарков друзей после вторых родов

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Певица Ковальчук призналась, что каждый день плачет из-за подарков друзей после вторых родов
Здоровье
Фото из открытых источников

Юлия Ковальчук, экс-частница коллектива «Блестящие», решила поделится с подписчиками в соцсетях радостной новостью о рождении второй дочери. Вместе с мужем-певцом Алексеем Чумаковым они сохраняли тайну о беременности артистки все девять месяцев.

Однако теперь исполнительница призналась в прибавлении в семье. Юлия не захотела раскрывать подробностей о новорожденной малышке, однако поделилась словами благодарности за многочисленные подарки, которые ей продолжают присылать подписчики, друзья и коллеги. Как призналась певица, она каждый день плачет, поскольку эти презенты трогают ее до глубины души.

Известно, что старшая дочь супругов Амелия ходит в детский сад. Но пара предпочитает не разглашать другую информацию о дочке. Ковальчук только упомянула о тщательных поисках детского сада для наследницы, в котором бы звездная наследница почувствовала теплоту и комфорт.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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