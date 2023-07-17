The Lancet выяснил, что произойдет с телом, если ежедневно выпивать алкоголь

Согласно результатам исследования в научном журнале The Lancet, употребление алкоголя в умеренном количестве оказывает положительное воздействие на здоровье.

Ученые провели анализ данных из 204 стран. Они оценили влияние спиртного на людей от 15 до 95 лет. Результат показал, что умеренное употребление алкогольных напитков, особенно красного вина, снижает риски сердечно-сосудистых недугов, деменции, болезней ЖКТ.

Для людей после 40 лет, не страдающих серьезными заболеваниями, умеренное употребление одного или двух бокалов красного вина принесет преимущества, поскольку снижает риск диабета, инсульта, сердечно-сосудистых проблем.

Однако алкоголь может привести к потере жидкости и другим неприятным ощущениям, поэтому последствия частых и избыточных выпивок принесут только вред.