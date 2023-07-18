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Кардиолог Харкин: хронический недосып и курение в молодости повышают риски инфаркта

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Кардиолог Харкин: хронический недосып и курение в молодости повышают риски инфаркта
Здоровье
Фото из открытых источников

Инфаркт считают недугом пожилых людей, но с каждым все чаще фиксируют случаи в раннем молодости. Николь Харкин перечислила факторы, повышающие риск его развития.

Одной из глвных причин раннего инфаркта является курение. Эксперт утверждает, что девушки, курящие сигареты и вейпы, сталкиваются  чаще с сердечными проблемами. Употребление обработанного мяса тоже плохо сказывается на здоровье органа. Кардиолог предупреждает об опасности недосыпа.

Отметим, что основной причиной инфаркта является наследственность. Врач говорит, что у многих молодых людей с инфарктом были родственники, имеющие аналогичные проблемы. Поэтому таким людям нужно регулярно проверять здоровье  и не игнорировать боли в груди.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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