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PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота всего за две недели

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PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота всего за две недели
Здоровье
Фото из открытых источников

Чтобы избавиться от лишнего жира в нижней части живота, нужно последовательно и правильно подойти к этому вопросу. PrimaMedia пишет, что существуют пять эффективных способов, позволяющих за две недели сжечь килограммы.

Худеющим нужно добавить в ежедневное меню следующие пункты:

Обязательно зарядка перед первым приемом еды;

Употребление белкового завтрака, который ускоряет метаболизм;

Прием достаточного количества воды для хорошего обмена веществ и поддержания уровня гидратации;

Здоровые перекусы;

Легкий ужин с белковым продуктом и овощами.

Кроме того, закрепить полученные результаты можно при помощи достаточного количества сна, избегания стресса.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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