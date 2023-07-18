Врач-терапевт Романенко перечислила ошибки, которые часто совершают пожилые люди

Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает важность правильного отношения пожилых людей к употреблению лекарств, питанию и физической активности.

Учитывая наличие хронических недугов и возраста, пожилые люди вынуждены принимать много лекарств, несовместимых между собой. Нужно помнить, что их прием должен быть контролируем врачом.

Кроме того, недостаток физической активности может привести к ухудшению мышечной силы, выносливости, гибкости, координации, общей физической формы. Это влияет на качество жизни и увеличивает риск развития разных болезней.

Впрочем, специалист предупреждает, что чрезмерная активность также может быть опасной для данной возрастной группы. Поэтому надо найти правильный баланс, опираясь на свои индивидуальные особенности.