Доктор Бельхамиди: «косточки» на ногах могут появиться из-за артрита и подагры

По информации травматолога-ортопеда Рашида Бельхамиди, в жаркое время года многие замечают, что на стопе появились так называемые «косточки» (Hallux valgus). Вальгусная деформация первого пальца стопы характеризуется отклонением в сторону большого пальца стопы, появлением выступающей косточки.

Это может вызвать дискомфорт и боль при ходьбе. Причина развития недуга - генетическая предрасположенность, артрит, подагра. Однако но влияют другие факторы - носка неудобной обуви, высокие каблуки, излишняя нагрузка на стопу.

На начальных стадиях, когда симптомы не сильно выражены, можно справиться самостоятельно. Рекомендовано носить обувь с широким мысом на плоской подошве с целью уменьшения давление на палец. Полезно делать упражнения для стопы, сжимать и разжимать пальцы или крутить ноги при помощи резинового ремешка.

Однако если они становятся более выраженными, вызывая дискомфорт, то необходимо обязательно обратиться к травматологу-ортопеду.