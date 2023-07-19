Срочно проверьте сердце: Врач назвала самый опасный утренний симптом

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о самом опасном симптоме по утрам. Доктор медицинских наук пояснила, на что указывают отеки.

По ее словам, такие проявления утром (а также в течение дня) могут наблюдаться при ожогах, аллергических реакциях, инфекционных болезнях. Однако чаще они свидетельствуют о проблемах с сосудами и сердцем.

Если человека мучают отеки ног, сердечная система - первое, что следует проверить. Проверяем почки, если отекает лицо и возникают мешки под глазами, отмечает врач.

Заподозрить недуги щитовидной железы нужно в том случае, если человек просыпается, а у него отекшие руки и скованность кистей. Но в общем и целом сперва следует обратить внимание на рацион питания. Недостаток белка и воды также приводят к отекам.