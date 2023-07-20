RG.RU: Учёным стало понятно, как человеческий мозг принимает решения

Учёные из Международной лаборатории социальной нейробиологии Национального исследовательского университета ВШЭ провели исследование и выяснили, что небольшая группа людей может предсказать поведение большой группы на основе всего лишь активности мозга. Оказалось, что подсознание человека принимает решения за 8 секунд до того, как мы его осознали. Это значит, что решения мы принимаем исключительно подсознательно.

В головном мозге есть 2 системы принятия решений: это рациональная и эмоциональная. Эмоциональная система система работает очень быстро, она обрабатывает много информации, хотя приводит часто к нерациональным решениям. Рациональная система медленнее работает, однако позволяет контролировать решение. Системы имеют ряд преимуществ и недостатков.

Ученые уверены, что полученные данные откроют новые возможности для политики, бизнеса. К примеру, они понадобятся для прогнозирования результатов выборов или продаж. Но в настоящее время изучения ограничены из-за большой стоимости и недоступности информации от предприятий.

Более того, изучение активности головного мозга поможет в развитии искусственного интеллекта. Нейронные сети можно обучать на основе активности нашего мозга и принимаемых решений для прогнозирования возможных непредвиденных ситуаций.