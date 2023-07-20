Врач-кардиолог перечислил продукты, повышающие давление

Если у человека повышенное артериальное давление, ему категорически нельзя употреблять некоторые продукты. По сведениям врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Дениса Соколова, гипертония является следствием чрезмерного давления крови на сосуды.

«Чем сосуды уже, тем давление выше. Поэтому повышение давления связано с трудностями протока крови», - говорит специалист.

В связи с этим он призывал людей с гипертонией снизить в первую очередь употребление соли. В ежедневном рационе ее не должно быть больше чем пять граммов.

«Также не желательны напитки с кофеином и пища с высоким содержанием углеводов. Особенно не подойдет еда с огромны количеством животных жиров», — заключил Соколов.