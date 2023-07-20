Врач РФ Ирина Ли посоветовала ограничить потребление куриного мяса

Врач Ирина Ли посоветовала жителям Приморского края ограничить в рационе количество куриного мяса. Этот продукт является холодным и не подходит для местного рациона.

Она отметила, что жители Приморского края обязаны сбалансировано питаться. Для этого надо включать сезонные овощи и фрукты. Не нужно кушать только рыбу, ведь человек нуждается в мясных продуктах тоже. Это позволит поддержать иммунитет, избежав нарушений органов. Из мяса подойдет баранина и говядина, из птицы – утка и индейка. А вот курицу врач посоветовала ограничить.

«В нашем климате нужно употреблять ту еду, которая является теплой и поможет убрать из организма излишнюю влажность, противостоять ветру, холоду. Куриное мясо — холодный продукт. Не всегда он подходит для приморского рациона, поэтому требует правильного приготовления», — заявила доктор.