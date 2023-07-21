Диетолог Шетти заявила, что добавление яиц в рацион увеличивает женское либидо

Cпециалисты выяснили, что добавление в рацион яиц увеличивает сексуальную активность у женщины и поддерживает у нее либидо. Белок и многие питательные вещества, содержащихся в этом продукте, благоприятно влияют на похоть.

По информации экспертов, для употребления подойдут яйца вареные вкрутую, омлет, яйца-пашот.

В них содержатся витамины В6 и В5, именно они помогают активизировать сексуальное влечение. К тому же, яйца помогают бороться со стрессом, балансируют уровень гормонов, необходимых для либидо, – говорит диетолог Раджесвари Шетти.

Добавим, то снижение сексуального влечения у дам может обусловлено многими причинами. В том числе это стресс, хроническая утомляемость, изменения гормонального уровня.