Печень, как в 18 лет: ешьте эти 5 продуктов и молодость тела точно сохранится

Восстановить работу печени поможет сбалансированное питание. Включение в рацион этих 5 продуктов обеспечит печень всеми необходимыми веществами.

- Орехи богаты аргинином — аминокислота, помогающая в процессах детоксикации. Также они содержат глутатион и омега-3 жирные кислоты, поддерживающие нормальное ее функционирование.

- Зеленый чай содержит много катехинов — антиоксидантов, улучшающих состояние печени. Цитрусы.

- Цитрусовые богаты на витамин C и антиоксидантами. Они ускоряют процесс очищения органа и усиливают защитные функции.

- Овощи содержат много антиоксидантов и витаминов, что также способствует очищению и восстановлению печени.

- Яблоки благодаря пектину (сложной форме волокон) помогает очистить организм, в том числе печень, от токсинов.