В США нашли способ одной инъекцией на полгода снизить артериальное давление при гипертонии у человека

Ученые разработали инновационный препарат, который снижает давление на шесть месяцев. Он получил название зилебезиран. Разработкой новинки занималась корпорция Alnylam из США.

Специалисты испытали препарат на 107 добровольцах с гипертонией. 80 человек получили однократную инъекцию зилебезирана. 32 человека — плацебо, которое не содержит активных ингредиентов.

Как уточняется, средство предотвращает выработку ангиотензина - гормона, сужающего кровеносные сосуды, из-за чего артериальное давление повышается.

Препарат снижает систолическое артериальное давление на 6 месяцев. Систолическое артериальное давление уменьшилось на 10 мм рт. ст. при употреблении 200 мг препарата и на 20 мм рт. ст. при 800 мг (максимальной дозе).