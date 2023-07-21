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В США нашли способ одной инъекцией на полгода снизить артериальное давление при гипертонии у человека

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В США нашли способ одной инъекцией на полгода снизить артериальное давление при гипертонии у человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые разработали инновационный препарат, который снижает давление на шесть месяцев. Он получил название зилебезиран. Разработкой новинки занималась корпорция Alnylam из США.

Специалисты испытали препарат на 107 добровольцах с гипертонией. 80 человек получили однократную инъекцию зилебезирана. 32 человека — плацебо, которое не содержит активных ингредиентов.

Как уточняется, средство предотвращает выработку ангиотензина - гормона, сужающего кровеносные сосуды, из-за чего артериальное давление повышается.

Препарат снижает систолическое артериальное давление на 6 месяцев. Систолическое артериальное давление уменьшилось на 10 мм рт. ст. при употреблении 200 мг препарата и на 20 мм рт. ст. при 800 мг (максимальной дозе).

Текст: Информационное агентство «Informing»

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