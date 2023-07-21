Yandex.RTB

Врач-остеопат Белаш порекомендовал не пить таблетки при головной боли, а делать массаж

Image 16+
Врач-остеопат Белаш порекомендовал не пить таблетки при головной боли, а делать массаж
Здоровье
Фото из открытых источников

Владимир Белаш, невролог, врач-остеопат и невролог, в беседе с репортерами поделился своими знаниями о том, как можно эффективно устранить головную боль без таблеток.

По словам специалиста, боль головы можно снять не только при помощи обезболивающих лекарств, но и при помощи специального массажа и физиотерапии. Врач предупреждает, что частая головная боль может быть вызвана отдельным заболеванием и серьезной патологией. Если боль головы возникает из-за напряжения в шее, она скорее связана с нагрузкой или работой в неправильном положении.

Белаш добавил, что при такой боли массаж и физиотерапия очень эффективны для устранения симптомом. Но если речь идет о мигрени, медикаментозная терапия - наиболее эффективный способ помощи человеку.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач-остеопат Белаш порекомендовал не пить таблетки при головной боли, а делать массаж

Сегодня, 08:28

Диетолог Шетти заявила, что добавление яиц в рацион увеличивает женское либидо

Сегодня, 08:22

Врач-кардиолог перечислил продукты, повышающие давление

Вчера, 21:23

RG.RU: Учёным стало понятно, как человеческий мозг принимает решения

Вчера, 10:15

Врач РФ Ирина Ли посоветовала ограничить потребление куриного мяса

Вчера, 10:11

Доктор Бельхамиди: «косточки» на ногах могут появиться из-за артрита и подагры

19-07-2023, 09:22

Срочно проверьте сердце: Врач назвала самый опасный утренний симптом

19-07-2023, 09:09

Кардиолог Харкин: хронический недосып и курение в молодости повышают риски инфаркта

18-07-2023, 21:46

PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота всего за две недели

18-07-2023, 14:39

Врач-терапевт Романенко перечислила ошибки, которые часто совершают пожилые люди

18-07-2023, 09:23

Найден новый способ лечения сердечно-мерцательной аритмии

17-07-2023, 08:52

The Lancet выяснил, что произойдет с телом, если ежедневно выпивать алкоголь

17-07-2023, 08:46

Жителей Уфы предупредили о распространении в городе опасной болезни

17-07-2023, 08:35

Девушка узнала о своем синдроме Дауна лишь в 23 года после рождения 3-х детей

17-07-2023, 07:33

Певица Ковальчук призналась, что каждый день плачет из-за подарков друзей после вторых родов

17-07-2023, 07:15

Microbiology: Смесь меда и уксуса обладает сильным антибактериальным действием

17-07-2023, 07:09

Онколог Воробьев предупредил россиян о неочевидных признаках рака крови

16-07-2023, 19:32

Нутрициолог Строков рассказал про лучшие перекусы для похудения

16-07-2023, 19:22

Эффективно предотвращают старческую деменцию шахматы и кроссворды

16-07-2023, 13:59

74.ru перечислил овощи, в которых больше вреда, чем пользы

16-07-2023, 13:52

Кардиолог Харкин: хронический недосып и курение в молодости повышают риски инфаркта
  • 18-07-2023, 21:46

Кардиолог Харкин: хронический недосып и курение в молодости повышают риски инфаркта

Инфаркт считают недугом пожилых людей, но с каждым все чаще фиксируют случаи в раннем молодости. Николь Харкин перечислила факторы, повышающие риск

PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота всего за две недели
  • 18-07-2023, 14:39

PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота всего за две недели

Чтобы избавиться от лишнего жира в нижней части живота, нужно последовательно и правильно подойти к этому вопросу. PrimaMedia пишет, что существуют

Доктор Бельхамиди: «косточки» на ногах могут появиться из-за артрита и подагры
  • 19-07-2023, 09:22

Доктор Бельхамиди: «косточки» на ногах могут появиться из-за артрита и подагры

По информации травматолога-ортопеда Рашида Бельхамиди, в жаркое время года многие замечают, что на стопе появились так называемые «косточки» (Hallux

Срочно проверьте сердце: Врач назвала самый опасный утренний симптом
  • 19-07-2023, 09:09

Срочно проверьте сердце: Врач назвала самый опасный утренний симптом

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о самом опасном симптоме по утрам. Доктор медицинских наук пояснила, на что указывают отеки. По ее словам,

Врач РФ Ирина Ли посоветовала ограничить потребление куриного мяса
  • Вчера, 10:11

Врач РФ Ирина Ли посоветовала ограничить потребление куриного мяса

Врач Ирина Ли посоветовала жителям Приморского края ограничить в рационе количество куриного мяса. Этот продукт является холодным и не подходит для

RG.RU: Учёным стало понятно, как человеческий мозг принимает решения
  • Вчера, 10:15

RG.RU: Учёным стало понятно, как человеческий мозг принимает решения

Учёные из Международной лаборатории социальной нейробиологии Национального исследовательского университета ВШЭ провели исследование и выяснили, что

Интересная информация