Врач-остеопат Белаш порекомендовал не пить таблетки при головной боли, а делать массаж

Владимир Белаш, невролог, врач-остеопат и невролог, в беседе с репортерами поделился своими знаниями о том, как можно эффективно устранить головную боль без таблеток.

По словам специалиста, боль головы можно снять не только при помощи обезболивающих лекарств, но и при помощи специального массажа и физиотерапии. Врач предупреждает, что частая головная боль может быть вызвана отдельным заболеванием и серьезной патологией. Если боль головы возникает из-за напряжения в шее, она скорее связана с нагрузкой или работой в неправильном положении.

Белаш добавил, что при такой боли массаж и физиотерапия очень эффективны для устранения симптомом. Но если речь идет о мигрени, медикаментозная терапия - наиболее эффективный способ помощи человеку.