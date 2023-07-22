Иммунолог из РФ Жемчугов рассказал, как заражаются и болеют менингитом

Начать худеть никогда не поздно. Нутрициолог из Екатеринбурга Тамара Рау рассказала, как навсегда сбросить лишний вес без изнурительных диет. Также
Ученые разработали инновационный препарат, который снижает давление на шесть месяцев. Он получил название зилебезиран. Разработкой новинки занималась
Cпециалисты выяснили, что добавление в рацион яиц увеличивает сексуальную активность у женщины и поддерживает у нее либидо. Белок и многие
Восстановить работу печени поможет сбалансированное питание. Включение в рацион этих 5 продуктов обеспечит печень всеми необходимыми веществами. -
Врач Ирина Ли посоветовала жителям Приморского края ограничить в рационе количество куриного мяса. Этот продукт является холодным и не подходит для
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