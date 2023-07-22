Иммунолог из РФ Жемчугов рассказал, как заражаются и болеют менингитом

По информации доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, менингит характеризуется воспалением мозговой оболочки, бывает вирусным и бактериальным.

Вирусный (ил серозный) менингит - переносится фекально-оральным путем, появляется в жаркое время года в закрытых непроточных водоемах и является разновидностью кишечного гриппа.

Бактериальный (или гнойный менингит) – очень тяжелый. От человека к человеку передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке не проявляет себя сперва, но, кашляя и чихая, человек заражает всех окружающих.

Жемчугов добавил, что болезнь проявляет себя в виде насморка, боли в горле. Возбудитель менингита быстро проникает в мозг, вызывает воспаление, судороги, спазмы, потерю сознания. Также менингит при несвоевременном обнаружении и лечении может привести к инвалидности либо смерти.