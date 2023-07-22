Онколог Беджанян назвал шесть первых симптомов рака кишечника

Боли в животе, постоянная тошнота, разжижение стула могут свидетельствовать о развитии опухоли в кишечнике. Об этом АиФ проинформировал врач-онколог и колопроктолог Аркадий Беджанян.

По данным доктора медицинских наук, среди тревожных симптомов можно выделить беспричинное снижение веса, изжогe, вздутие. Пациенту с подобными симптомами врач назначает тест на скрытую кровь в кале. Этот анализ поможет выявить наличие онкологии на ранних стадиях.