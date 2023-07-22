Онколог Беджанян назвал шесть первых симптомов рака кишечника

Cпециалисты выяснили, что добавление в рацион яиц увеличивает сексуальную активность у женщины и поддерживает у нее либидо. Белок и многие
Ученые разработали инновационный препарат, который снижает давление на шесть месяцев. Он получил название зилебезиран. Разработкой новинки занималась
По информации травматолога-ортопеда Рашида Бельхамиди, в жаркое время года многие замечают, что на стопе появились так называемые «косточки» (Hallux
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о самом опасном симптоме по утрам. Доктор медицинских наук пояснила, на что указывают отеки. По ее словам,
Восстановить работу печени поможет сбалансированное питание. Включение в рацион этих 5 продуктов обеспечит печень всеми необходимыми веществами. -
Врач Ирина Ли посоветовала жителям Приморского края ограничить в рационе количество куриного мяса. Этот продукт является холодным и не подходит для