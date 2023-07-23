Дерматовенеролог Иванов рассказал, что фастфуд и сладости ведут к снижению потенции у мужчин

Доктор-дерматовенеролог Роман Иванов информирует, как сладости, фастфуд и алкоголь влияют на мужскую потенцию. По мнению эксперта особенно опасными являются бургеры, картофель фри, содержащие простые углеводы, соль, трансжиры, усилители вкуса, консерванты. Употребление такой еды приводит к эректильной дисфункции.

Жирная пища также снижает выработку тестостерона. Этот гормон отвечает сексуальную активность. Исследования показали, что один гамбургер снижает уровень тестостерона на целых 25% и замедляет синтез гормона на четыре часа.

Помимо быстрой еды, негативное влияние на либидо имеет алкоголь. Употребление 120 граммов этилового спирта (пять банок пива) на 23% снижает уровень тестостерона.

Сахар в сладостях, газированных напитках, выпечке, фруктовых соках может оказывать негативное влияние на мужскую потенцию. Дело в том, что сахар вызывает резкий скачок инсулина - гормона, который отвечает за усвоение глюкозы в организме.