EHP: В Канаде ученые нашли способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

Высокие температуры негативно влияют на здоровье пожилых людей. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Гленом Кенни, который является заведующим кафедрой физиологии окружающей среды человека Оттавского университета в Канаде и профессором физиологии факультета медицинских наук.

Профессор и его группа подвергли 40 взрослых людей от 64 до 79 лет девятичасовой моделированной волне жары при температуре +37 градусов, прежде чем разделить на группы. Одни добровольцы наслаждались двухчасовым отдыхом в комнате с кондиционером, другие испытуемые – нет.

Выяснилось, что температура тела ниже в группе отдыха с кондиционером. Она не менялась некоторое время. При этом охлаждающий эффект существенно снижал нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей. Вместе с тем оказалось, что при повторном воздействии жарким воздухом нужна бдительность, поскольку температура тела стремительно возвращалась к уровню до охлаждения.