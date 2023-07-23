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EHP: В Канаде ученые нашли способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

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EHP: В Канаде ученые нашли способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару
Здоровье
Фото из открытых источников

Высокие температуры негативно влияют на здоровье пожилых людей. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Гленом Кенни, который является заведующим кафедрой физиологии окружающей среды человека Оттавского университета в Канаде и профессором физиологии факультета медицинских наук.

Профессор и его группа подвергли 40 взрослых людей от 64 до 79 лет девятичасовой моделированной волне жары при температуре +37 градусов, прежде чем разделить на группы. Одни добровольцы наслаждались двухчасовым отдыхом в комнате с кондиционером, другие испытуемые – нет.

Выяснилось, что температура тела ниже в группе отдыха с кондиционером. Она не менялась некоторое время. При этом охлаждающий эффект существенно снижал нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей. Вместе с тем оказалось, что при повторном воздействии жарким воздухом нужна бдительность, поскольку температура тела стремительно возвращалась к уровню до охлаждения.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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