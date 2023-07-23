«Gazeta.ru»: На NUTRITION 2023 назвал ТОП-5 благоприятно влияющих на здоровье продуктов

В новом исследовании ученые оценили содержание пребиотиков в 8690 видах продуктов. 37% продуктов в базе данных содержали то или иное количество пребиотиков.
Издание gazeta.ru пишет, что продукты, cодержащие пшеницу, в списке занимают более низкое место. Яйца и молочные продукты, масло и мясо не содержат практически пребиотиков.
По утверждению американских специалистов, появляются доказательства того, что употребление клетчатки поддерживает рост и размножение в кишечнике человека полезных бактерий.