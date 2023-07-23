Лихорадка, холера и корь: заразные болезни, которые могут угрожать гражданам России

Пандемия коронавируса официально завершилась, но на смену ей пришли сразу несколько зараз. В России появилось много опасных заболеваний.

В том числе речь идет о холере, которая распространяется по регионам. В Тамбовской области с холерой госпитализировали сотрудника фабрики по пошиву армейской одежды из индийского города Дели. На следующий день в больницу привезли еще одного индейца. Холерная палочка передается контактным способом, поэтому проводится масштабная дезинфекция водопроводных сетей, а также очистных сооружений. Лихорадку Западного Нила выявили в Ростовской области 21 июля. У 14% жителей Волгодонска, Неклиновского района и Таганрога обнаружили антитела к этому вирусу. Это значит, что многие россияне переболели болезнью, которую переносят комары.

А вот с корью все намного серьезнее. Резкий рост заражения связан с отказом от прививок. По данным Роспотребнадзора, более тысячи россиян заражены корью.

Принудительная вакцинация в РФ не практикуется. Граждане имеют право отказаться от прививок. Надежда на сознательность людей.