«ТК Звезда»: Инфекционист Андреенко сообщил об опасности лихорадки Западного Нила

Врач-инфекционист Владимир Андреенко поделился, что лихорадка Западного Нила может протекать без симптомов либо иметь разные проявления, начиная от симптомов гриппа до менингита или менингоэнцефалита.

У самой тяжелой формы с менингоэнцефалитом высокая смертность - примерно до 50%. Особенностью недуга является то, что птицы водного и околоводного образа жизни являются естественным резервуаром данной инфекции.

При гриппозной форме у человека наблюдаюся повышение температуры до 38-40 градусов. Форма с признаками менингизма проявляется сильной головной болью и признаками менингита. Через два или три дня может развиться интоксикационный синдром с повышением температуры тела.

Андреенко добавил, что при форме, связанной с менингитом, нередко возникают рвота, вялость, сонливость и шаткость походки. В зависимости от поражения мозга, возможны нарушения зрения, речи, слуха, чувствительности конечностей.

Если речь идет о менингоэнцефалитической форме, то риски летального исхода составляют 50%. Она очень тяжело протекает, хотя такая форма нечастая. Тогда 100% госпитализация - больные поступают в тяжелом состоянии.