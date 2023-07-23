Врач Ли сообщила о целительном упражнении против болей в спине

Врач мануальной терапии Ирина Ли сообщила, что нередко люди сталкиваются с болью в спине. Она может быть связана с остеохондрозом, который есть у многих людей, даже независимо от возраста.

Позвоночник чвыполняет много жизненно важных функций, таких как опора, амортизация, движение, защита. Нарушение всех функций проявляется раньше, чем симптомы, поэтому человек должен позаботиться о профилактике.

Остеохондроз часто воспринимают как болезнь. Однако это естественное состояние старения организма. Профилактикой недуга является улучшение подвижности позвоночника. Его постоянно нужно разгружать.

Для этого подойдет одно простое, но целительное упражнение. Нужно лечь на горизонтальную поверхность, под туловище подложить два валика (поясничный и шейный отделы), а затем растягиваться 10 минут. В это время нужно тянуться руками вверх, ногами вниз.