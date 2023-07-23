Врачи объяснили, как можно распознать «зависимость» от соленой пищи

По информации доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, менингит характеризуется
Начать худеть никогда не поздно. Нутрициолог из Екатеринбурга Тамара Рау рассказала, как навсегда сбросить лишний вес без изнурительных диет. Также
Врач-инфекционист Владимир Андреенко поделился, что лихорадка Западного Нила может протекать без симптомов либо иметь разные проявления, начиная от
Ученые разработали инновационный препарат, который снижает давление на шесть месяцев. Он получил название зилебезиран. Разработкой новинки занималась
Cпециалисты выяснили, что добавление в рацион яиц увеличивает сексуальную активность у женщины и поддерживает у нее либидо. Белок и многие
Восстановить работу печени поможет сбалансированное питание. Включение в рацион этих 5 продуктов обеспечит печень всеми необходимыми веществами. -