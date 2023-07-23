Врачи объяснили, как можно распознать «зависимость» от соленой пищи

Соль не только улучшает вкус пищи, но и содержит натрий, который поддерживает объем жидкости в клетках. Однако это коварный продукт, поскольку ее переизбыток грозит проблемами со здоровьем. Так, ежедневно нужно употреблять не более 5-6 граммов соли.

При избыточном потреблении приправы в организме задерживается жидкость, что провоцирует отеки, нагрузку на сердце, повышение артериального давления, головную боль. Соль может откладываться на стенках сосудов, в суставах или почках в виде камней. Помимо того, соль раздражает слизистую ЖКТ, вызывая вздутие живота.

Если человеку сложно отказаться от соли, следует потреблять ее в умеренных количествах. К примеру, диетологи советуют делать тест: насыпать 5 г соли в тарелочку и добавлять ее в пищу столько, сколько привыкли, а в конце дня посчитать. Если употребляете больше 5 г , то это не является нормой. Потребление меньшего количества соли, к слову, тоже не считается нормой.